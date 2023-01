Šaty krásné, ale v celku nevydržely: Herečce Amandě Seyfried se na udílení cen rozpadala róba

Amanda Seyfried Profimedia.cz

Problémy s ní herečka měla už předtím, než ceremoniál začal. „Jenom si sundám šaty, pořád se trhají,“ žertovala při rozhovoru s Access Hollywood.

S látkou pak bojovala, když si na pódiu přebírala cenu, a nakonec, když si šla s kolegy pro další, oblékla si přes šaty raději kožené sako.

Amanda prozradila, že šlo o archivní kousek z dílny Dior, který však nedržel pohromadě. „Nedělám si srandu, pořád se trhá, spíš rozpadá,“ nechala se slyšet v momentě, kdy jí odpadl rukáv.

Když pomineme módní faux pas, daří se Amandě skvěle. Kauza Theranos si odnesla i cenu za nejlepší limitovanou sérii a za roli Elizabeth Holmes už herečce udělili i Zlatý glóbus. Není se moc čemu divit, její výkon byl přinejmenším pozoruhodný, a o to lepší, že její snažení přináší ovoce, že ji role i příprava na ni bavily.

„Nejsem metodická herečka, takže jsem pro to musela něco absolvovat. Byla to životní příležitost, přesně to, po čem jsem toužila,“ uvedla pro People s tím, že teď si na nějaký čas hodlá zase užít méně náročné role. ■