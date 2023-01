Hvězda ZOO Adélka Hesová promluvila o smutném konci v seriálu! Doufá, že ji scenáristé do děje ještě vrátí

Adélka Hesová promluvila nejen o konci v seriálu Zoo Super.cz

"Hodně se mi stýská. Je to mi to hrozně líto. Vždycky dostaneš roli a pak ji musíš ukončit. Co se dá dělat? Doufám ale, že se vrátíme. Ještě nevíme, ale doufám, že jo," přeje si Adélka, která svůj konec v seriálu hodně oplakala. "Plakala jsem hodně," dodala Adélka na natáčení videoklipu k muzikálu Ostrov pokladů v Divadle Broadway, kde také hraje.

V muzikálu hraje opici a užívá si to. I když prý to občas není procházka růžovým sadem. "Byla bych radši, kdyby ten kostým nebyl tak chlupatý. Je mi strašný horko a potím se. Ale musím to vydržet. A taky když se dýl houpu na laně, tak mě pak po konci muzikálu asi hodinu bolí bříško a hruď. Ale já miluju Ostrov pokladů. Strašně moc," dodala Adélka na natáčení.

Muzikál Ostrov pokladů se po vánoční pauze vrací do divadla zase v únoru. Videoklip k písni BumBamBam, kterou Adélka zapěla i v našem videu, je ale už nyní k vidění na YouTube. ■