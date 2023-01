Agáta Hanychová se chlubí, že volila Andreje Babiše! A pořádně to schytala od své mámy Veroniky Žilkové

Agáta Hanychová Foto: se souhlasem Agáty Hanychové

Modelka Agáta Hanychová (37) je jednou z mála hvězd, které se nebály před prvním kolem prezidentských voleb podpořit Andreje Babiše. Agáta je známá tím, že se svými názory netají ani ve chvílích, kdy ví, že to pořádně schytá.

"Volila jsem Andreje Babiše," řekla Agáta s tím, že lhát o své volbě rozhodně nebude. Doma kvůli tomu zřejmě měli pořádně veselo. Její matka Veronika Žilková (61) se totiž veřejně postavila za Danuši Nerudovou, která však do druhého kola voleb nepostoupila.

A co řekla Žilková na adresu voličů Andreje Babiše nebo Petra Pavla? "Je to nezralost českých voličů. Ještě nedozráli k ženě a k evropskému rozměru. Ona prostě je politička budoucnosti. A tito pánové v důchodu by opravdu měli být v důchodu," řekla Žilková webu iDnes.cz. ■