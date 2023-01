Drsná Výměna manželek: Zacházení s exkrementy, pocit vězení i náhradní manžel, který vypije 15 piv denně

Výměna manželek bude určitě opět stát za to. Foto: Super.cz/TV Nova

Mladičká, sportovně založená Terka z Prahy se přestěhuje do Havířova do rodiny se čtyřmi dětmi. Naproti tomu pohodlná milovnice svého mobilního telefonu Tereza zamíří na pražské sídliště k muži, který je zvyklý na aktivní životní styl.

První účastníci aktuálního dílu Výměny manželek bydlí na sídlišti v Řepích ve vlastním bytě 4+1. Terka studuje na všeobecnou zdravotní sestru. Jejímu partnerovi Petrovi je třicet dva let, je hasič a trénuje děti veslování. Spolu mají desetiměsíčního syna Tea a psa Odieho. Terka a Petr jsou zdatní sportovci, seznámili se u veslování, ve kterém v minulosti dosáhli významných úspěchů.

Druhá, početnější rodina je z Havířova. Na sídlišti Šumbark si před rokem a půl pronajali třípokojový byt. Pětatřicetiletá Tereza pracuje v pekárně. Jejímu muži Mírovi je třicet sedm a pracuje jako betonář. Mají spolu čtyři děti – patnáctiletou Nikolu, čtrnáctiletou Michalu, dvanáctiletou Jolanu a desetiletého Lumíra. S nápadem přihlásit se do Výměny manželek přišla Tereza, která se s manželem často hádá a vadí jí, že Petr pije denně minimálně patnáct piv a děti je neposlouchají.

Terka by doma nechtěla nic měnit. Avšak zajímá ji, jak se Výměna manželek připravuje. Přesto v Havířově bude zaskočena životem v nové domácnosti. Mírovi promluví do duše, aby pil méně piva, ale narazí zejména u dětí. Naučí je ale, že exkrementy jejich pejska se na ulici musejí sbírat a vyhazovat do koše. Terka je zvyklá na zdravý životní styl a dobré potraviny něco stojí. Uvědomí si, že kdyby měla šestičlennou rodinu živit tak, jak je zvyklá, stálo by to opravdu hodně peněz.

Tereza se v nové domácnosti bez mobilního telefonu bude často nudit. O malého Tea se k Terezině nelibosti často bude starat babička, a tak nebude mít moc co na práci. Bohužel nedostala od Petra klíče od bytu, a tak se v panelovém bytě bude cítit jako ve vězení. Tereza si v Praze zajde ke kadeřníkovi a projde výraznou změnou svého vzhledu. ■