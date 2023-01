Padesátka už klepe na dveře: Je to příšerné číslo, chystám životní změny, říká Simona Krainová

Simona Krainová za měsíc oslaví padesátiny Super.cz

"Je fakt, že to číslo zní příšerně. Ale Dara už mě předběhla a řekla to krásně. Je to takový poločas, kdy má člověk čas bilancovat věci, shrnout si a říct si, co jak dělal. Vlastně mě to baví, protože si spoustu věcí uvědomuješ, máš pocit, že chceš něco dělat jinak a už jinak žít. Fakt se ti něco změní a v hlavě se jinak nastaví," připomněla nedávné narozeniny Dary Rolins, se kterou jsou skoro stejně staré.

"Neříkám, že je to jen tím, že člověk stárne, ale spoustu věcí si uvědomí a zpomalí tu rychlost, kterou jede," míní Simona. "Řekla jsem si, že musím zpomalit a vydechnout. A pak se zhluboka nadechnout něčeho jiného než stresu a práce, kterou před sebou pořád hrnu," vysvětlila.

"Neříkám, že úplně vypadnu, protože mám před sebou i velké zvučné kampaně, chystám i kalendář a věci pro moje fanoušky, ale chci víc odpočívat, být s dětmi, věnovat se jim. S tím přibývajícím věkem už necítím potřebu být neustále ve středu pozornosti. Moje děti jsou ještě malé a nechci nic promeškat. Kluci rychle rostou a bojím se, aby mi neutekli. Tak se snažím být strašně zábavná matka, aby nepotřebovali nikoho jiného," uzavřela. ■