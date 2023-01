Ornella Koktová slaví se svým Pepou 8 let od svatby: Koupila mu hodně neobvyklý dárek

Ornella Koktová a Josef Kokta slaví bronzové výročí. Foto: se souhlasem Ornelly Koktové

Je to už osm let, co si Ornella Koktová (29) vzala za manžela podnikatele Josefa Koktu (65), se kterým má tři děti. Letos tak oslavili bronzové výročí svatby.