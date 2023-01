Novou kriminálkou se prožvýkala: Tereza Ramba měla po 12 hodinách se žvýkačkou v ústech potíže s čelistí

Herečka Tereza Ramba promluvila o natáčení nové kriminálky Super.cz

„Bavilo mě to strašně moc, protože ta moje postava se identifikuje tím, že vždy všechno rozkope a všechny seřve, vše rozstřílí a zatkne a pak se ptá, kdo je vinen. To je věc, kterou bych si v životě nedovolila,“ svěřila se Super.cz herečka k nové seriálové roli, ve které se na obrazovkách České televize objeví už na konci ledna.

„Ono to tak nevypadá, já působím, že jsem extrovertní, ale řekla bych, že jsem docela křehká a jedna z mých vlastností je, že jsem trpělivá, a tahle Fousová je pravý opak,“ prozradila herečka jejíž hrdinka se neobejde bez žvýkaček. Během natáčení spotřebovala Tereza na desítky balíčků melounových žvýkaček, kterých má nyní až po krk.

„Ze žvýkaček jsem si skoro udělala zánět sanice, a to už jsem je pak nemohla vidět. A melounovou příchuť v příští sérii vyměníme,“ dodala Tereza Ramba, kterou před natáčením ani nenapadlo, že si lze přivodit zánět dolní čelisti tímto způsobem. „Jíst to mohu vždycky, takže jsem to pak nějak přežvýkala, ale normálně žvýkačky vůbec nežvýkám, takže jsem nevěděla, že když budu 12 hodin denně žvýkat, budu mít ten sval namožený,“ dodala ke své roli. ■