Postavička jako lusk: Zuzana Belohorcová ani v lednu neodkládá plavky a předvádí svou formu v titěrných bikinách

Zuzana Belohorcová Foto: se souhlasem Z. Belohorcové

„Tenerife a tento ostrovní život mi je blízký, protože jsme ho žili i v Miami a tento život je velmi podobný tomu, který jsme žili na South Beach, protože jsme neustále na pláži,“ svěřila se Super.cz bývalá moderátorka, která je po roce života na Tenerife naprosto nadšená.

„Žijeme v teplém klimatu, kde je to počasí vyrovnané po celý rok a dovoluji si tvrdit, že je tady počasí příjemnější než na Miami a více nám to vyhovuje. V Miami je vlhko, teploty tam jsou také vyšší, stejně jako v létě v Evropě, kde je sucho, ale tady je teplota do 28 stupňů po celý rok. Málo nám tady prší, tak pouze čtyřikrát do roka, sluníčko máme každý den a slunečného počasí máme více než na Miami,“ svěřila se nám Zuzana.

Není tedy divu, že si s rodinou Kanárské ostrovy zamilovali, a to nejen proto, že je na místě absolutní absence kriminality, kvůli které z Miami odešli, ale také proto, že mohou na místě žít pohodový a obyčejný život. „Vyhovuje nám ten obyčejný život, hogo fogo životní styl tady nikoho nezajímá. To se mi líbí. Když se někdy podívám na Instagram na ten československý styl, tak plno lidí řeší jen značky, ale tady nikdo. Děti vyrůstají v pohodovém stylu, jsou neustále venku, na vzduchu a každý týden si užíváme pláž, a to je pro nás důležité,“ dodala Zuzana Belohorcová pro kterou je domácí pohoda a klidný život nejvíc. ■