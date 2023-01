Divoké party u ní nečekejte: Hvězda Zoo oslavila na jevišti 19. narozeniny, alkoholu ale neholduje

Michaela Pecháčková Foto: Super.cz/Herminapress

„Tolik lidí mi nikdy nepřišlo, bylo to krásné překvapení. Neměla jsem hrát, zaskakovala jsem za moji alternaci, která je nemocná, o to větší překvapení to bylo,“ svěřila se Michaela Pecháčková po představení Okno mé lásky, kdy dostala od kolegů nejen květiny, ale i dort.

Herečka svěřila, že nepatří mezi lidi, kteří by pořádali velké mejdany s množstvím alkoholu. „Sejdeme se vždy v kruhu s rodinou a pak slavím s kamarády. Nikdy jsem neměla velkou party, moc nepiji, alkohol mi moc nechutná, dám si výjimečně, neopíjím se,“ svěřila se mladá herečka, která je stále v jednom kole. Stíhá natáčet oblíbený seriál Zoo, excelovat v muzikálu z hitů skupiny Olympic a k tomu stále studuje.

„Studuji herectví na Mezinárodní konzervatoři, je to náročné, ale vyšli mi tam hodně vstříc a je to báječné, vedle toho hraji v divadle, a to je samo o sobě náročné,“ svěřila se Michaela, která má také do budoucna pracovní sny. „Uvidím, co přijde v letošním roce, musím říct, že mým snem je role princezny,“ dodala Michaela, která se při představení poprvé setkala se zpěvákem a frontmanem skupiny Kabát Pepou Vojtkem, který měl v muzikále svou premiéru. ■