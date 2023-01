Nedělní drama u Veroniky Žilkové. Manžel si nechal odvézt poslední věci

Veronika Žilková zažila náročnou neděli. Michaela Feuereislová

Ten si prý přes svého kamaráda odvezl poslední věci od Veroniky. „Takhle to vypadá, když končí láska. Manžel si pošle kamaráda s vozíčkem pro kytaru, diplomy, bačkory i společné fotky. Život je vtip,“ napsala herečka.

Ihned se vyrojily komentáře, proč něco takového Veronika sdílí. „Není to náhodou vaše soukromá věc?“ zeptala se jedna ze sledujících. Na to má herečka jasnou odpověď. „Proč to sdílím? Pro ty, co to zažili nebo zažívají, aby věděli, že v tom nejsou sami. Je to humorné, ne?" doplnila Veronika Žilková. ■