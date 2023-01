Světlana Nálepková (62) na Kanárech. Své ‚opojení v dunách‘ doplnila fotkou s výhledem pod její šatičky

Světlana Nálepková Profimedia.cz

Při pohledu na nové fotky herečky Světlany Nálepkové (62) mnoho lidí žasne. Charismatické dámě bude v červenci 63 let, ovšem působí jako čtyřicátnice. Světlana na fotkách ukázala, jak moc jí španělské klima prozpívá a užívá si krásy Kanárských ostrovů.

„Opojení v dunách“ napsala k jedné fotce, na které především pánům neunikl detail toho, jak jí španělský vánek nadzvednul lehké letní šatičky.

„Dokonalí jsme všichni, jen nejsme schopni si to uvědomit. Pořád na sobě hledáme nějaké chyby. To, že se pořád chceme přibližovat nějakému ideálu, je naše velké trápení," svěřila se Světlana Nálepková nedávno Super.cz s tím, že ona sama je se sebou prý vyrovnaná, ale stálo ji to velké úsilí. ■