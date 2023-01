Kendall Jenner mohla jít slavit klidně jen v kalhotkách. V jejích šatech bylo vidět úplně všechno

Kendall Jenner byla tentokrát opravdu odvážná. Profimedia.cz

Ať už se vám průsvitné látky líbí, nebo ne, celebrity si je oblíbily ve velkém a občas to vypadá, že se předhánějí, kdo toho ukáže víc. A Kendall se toho tentokrát opravdu nebála, když si to nakráčela do podniku LAVO Ristorante v Hollywoodu v šatech na jedno rameno tenkých jako pavučinka.

Ovšem kdo jiný by si měl dovolit podobné šaty, než právě Kendall, která v roce 2018 vystřídala na postu nejlépe placené modelky Gisele Bündchen a od té doby se na něm drží.

Nutno podotknout, že oslavenkyně Lori Harvey vypadala rovněž úchvatně a stejně jako Kendall zvolila dlouhé černé úzké šaty. Čí model byl víc sexy a rafinovanější můžete hlasovat v naší anketě… ■