Rihanniny ženské zbraně v plném nasazení: Takhle bude dráždit na Valentýna svého rappera

Rihanna je jako modelka opět neuvěřitelně sexy. Profimedia.cz

Za znění dramatické hudby se nejdřív objeví nápis V-Day 2023 a následně praskne obrovské červené srdce. Rihanna totiž zaměřila pozornost na blížící se den všech zamilovaných, který se slaví už za měsíc.

Maminka osmiměsíčního synka, jehož jméno před světem stále tají, se ukázala v krajkovém catsuitu odhalujícím její bujné ženské přednosti a jak už u ní bývá zvykem, přidala i svůj svůdný kočičí pohled. Její partner ASAP Rocky se má rozhodně na co těšit...

O Rihanně by se dalo říct, že na co sáhne, to se jí daří. Přestože ke smůle všech jejích fanoušků už není tak aktivní v hudební branži, na poli módního průmyslu platí na ikonu a jako podnikatelce se jí daří také excelentně. Kromě zmiňované značky spodního prádla má ještě značku oblečení Fenty, kosmetické produkty Fenty Beauty a Fenty Skin. ■