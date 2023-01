Světlana Witowská zkritizovala Reye Korantenga za prezidentskou debatu. A zdaleka nebyla jediná

Světlana Witowská zhodnotila nováckou prezidentskou debatu. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová/Herminapress

Vzhledem k tomu, že před pěti lety na České televizi prezidentskou debatu mezi tehdejšími kandidáty Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem sama vedla, a jak se ukázalo, byla jako moderátorka miliony světelných let před kolegy z konkurenčních televizí, a dokonce se hovořilo o tom, že debatu „vyhrála“ právě ona, může si Witowská kritiku klidně dovolit.

„Během debaty na Nově jsem si udělala názor hlavně na TV Nova,“ podělila se o svůj dojem, kterým sama rozpoutala divokou debatu na sociální síti.

Nelíbilo se jí například to, že produkce rozdělila kandidáty na dvě skupiny, což neunesl například ani Marek Hilšer, který debatu opustil. Kladně Witowská nehodnotila ale ani výkon moderátora.

„Mně nejvíc vadila rezignace moderátora na téma vyšetřování ve Francii a absence otázky na spolupráci Andreje Babiše s StB a jeho členství v KSČ, když otázka na minulost před r. 89 padla u Petra Pavla,“ uvedla na adresu Reye Korantenga.

Ten ostatně čelí ostré kritice i ze stran televizních diváků. Padla dokonce slova jako „nejslabší moderátor ze všech debat".

"Koranteng je největší omyl. Čekala bych vyrovnaného moderátora, který nebude tak okatě dávat najevo, na čí straně je! Je to obyčejný útok na jednoho z diskutujících. Je to jednostranně vedená show," zaznělo například. „Rey Koranteng je zatím nejslabší moderátor ze všech debat. Nehlídá rovnováhu časů a bere to strašně bulvárně,“ hodnotil jiný divák. "Rey Koranteng je skvělý moderátor zpráv, ale bohužel i nejslabší moderátor debat v republice. Tak ještě že tu klíčovou debatu dostal na starost zase on," nelíbilo se dalšímu.

Našli se ovšem i tací, kterým se Korantengův výkon líbil a novácké debaty se zastávali. Ostatně byla to jediná, do které zavítal i Andrej Babiš. Možná i proto ji sledovalo 1,91 milionu diváků. ■