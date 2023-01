Kráska z hříšné reality show ukázala zásnubní prsten! První slova o svatbě

Nikol Trojanová ukázala zásnubní prsten. Super.cz

"Po čtyřech a půl letech jsme se zasnoubili. Čekala jsem to už loni v květnu v New Yorku. Lukáš věděl, že je to mé vysněné místo. Nestalo se to, požádal mě o ruku až v říjnu ve Švýcarsku v horách," řekla Super.cz Nikol.

Bylo to pro ni velmi nečekané. "Vůbec na něm nebylo poznat, že něco chystá. Vůbec jsem to nečekala, překvapil mě. Plakala jsem dojetím. Byla jsem šťastná," usmívá se Nikol a Super.cz ukázala zásnubní prsten.

Svatba zřejmě do roka a do dne nebude. "Svatbu jsme začali plánovat. Ale místa jsou teda už hodně plná. Uvidíme. Vypadá to, že se vezmeme až příští rok," dodala Trojanová. ■