Hvězda reality show si nechala udělat prsa číslo 9, teď ji čeká plastika zadku! Zákroky na jejím těle už nespočítáte

Finalistka reality show VyVolení Eva Feuereislová (33) je možná rekordmankou v počtu plastických operací. Nyní je po třetí operaci prsou. Super.cz prozradila, co dalšího má na svém těle vyměněného.

"Dnes jsem přišla ukázat svoje nová prsa, jsou třetí. Tyhle jsou v topu, ty dvoje stály za starou bačkoru," řekla Super.cz Feuereislová. Obří vnady prý mohly být ještě větší. "Mám 920 mililitrů, lituju, že jsem si nedala víc," překvapuje.

Nyní má v plánu plastiku pozadí. "Mám teď v plánu si nechat udělat zadek, bude to vyvážené s vnadami," usmívá se. "Budeme ho vyplňovat vlastním tukem, nechci tam implantát. Odsaju stehna a dáme to do zadku," vysvětluje.

Co na sobě má dál upraveného? "Mám vlasy, řasy, výplně, dvakrát plastiku nosu, mám nové zuby, výplň v bradě, labioplastiku, liposukci vnitřních stehen," šokuje Feuereislová. "Ze staré Evy zbylo jen srdce a mozek," dodala s úsměvem. ■