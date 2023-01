Po obvinění ze znásilnění a stížnostech kolegyně na hrubé chování poprvé ve společnosti: Gérard Depardieu jenom kvete

Gérard Depardieu Profimedia.cz

Gérard Depardieu (74) působil, že je v dobrém rozpoložení, když se objevil na berlínské premiéře filmu Umami. Do společnosti dorazil poprvé od té doby, co loni v září kolegyně Juliette Binoche popsala, jak jí nadával, že je „nicka“. Jako by neměl dost velký škraloup kvůli obvinění ze znásilnění.

Na premiéře svého filmu se herec nicméně nadšeně vítal s fanoušky a pózoval fotografům, než se s režisérem snímku Slonym Sowem odebrali na pódium snímek uvést.

Je tomu několik měsíců, co Binoche připomněla, jak ji Depardieu v jednom z rozhovorů v roce 2010 označil za nicku.

„Asi tři měsíce nato jsem ho potkala na ulici a zeptala se, proč byl na mě tak hrubý. Odpověděl mi, ať si z toho nic nedělám, že říká blbosti pořád,“ uvedla k věci pro list The Guardian.

„Řekla jsem mu, že to ale nebylo cool, protože to já jsem to musela snášet, a on na to, že jsem to odskákala za režiséry, na které byl naštvaný. Myslím, že žárlil, protože mě zrovna ocenili v Cannes, a byl ublížený,“ dodala s tím, že jí bylo, jako by jí Gérard dal pěstí.

S hercem se potkala poprvé v 17 letech a byl jí velkým vzorem, zahráli si spolu v několika snímcích včetně Paříži, miluji tě nebo Vnitřní slunce, který natočili mnoho let po této slovní výměně.

Depardieu má stále na krku obvinění ze znásilnění herečky Charlotte Arnould. Poprvé bylo obvinění z roku 2018 smeteno ze stolu, v druhém případě o dva roky později se už údajné oběti zadařilo, i když jde o vleklý proces. Pařížský soud totiž loni v březnu rozhodl, že existují přesvědčivé důkazy, že Depardieu herečku sexuálně napadl. Ta tvrdí, že ji herec znásilnil dvakrát.

Depardieu obvinění odmítl a jeho tým se snažil o co nejrychlejší uzavření případu. Leč marně. Obvinění ze znásilnění a sexuálního napadení má stále na triku. ■