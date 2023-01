Shakira trhá rekordy novou písní, v níž haní svého ex i jeho mladou přítelkyni: Vyměnil jsi Ferrari za Twingo, zpívá

Shakira se v nové písni s názvem BZRP Music Sessions #53 otírá o novou partnerku svého bývalého. Profimedia.cz

Zpěvačka Shakira (45) se sice zpočátku dostala pod palbu kritiky, když uveřejnila svou novou píseň Out of Your League, ale kontroverzní text, kvůli němuž ji lidé dokonce nařkli z internalizované misogynie, očividně zafungoval a lidé song prostě chtějí vidět. Zpěvačka se v něm dost nevybíravě opírá nejen do svého ex Gerarda Piquého, ale i do jeho mladé partnerky. Skladba aktuálně trhá rekordy na kanálu YouTube, kde se stala nejsledovanější latinskoamerickou písní v historii, když během 24 hodin nasbírala více než 63 milionů zhlédnutí.