Z tohohle vám spadne čelist. Modelka Karolína Mališová ukázala, jak žhavé může být pití ranní kávy

Karolína Mališová šokovala nejednoho muže. Michaela Feuereislová

Kráska se ukázala se šálkem kávy a v dokonale padnoucím prádle a lidé se nestačili divit. Obdivovatelé mají ale smůlu, Karolína šťastně zadaná, s přítelem Jakubem je už 10 let. Zasnoubení ale zatím nejsou.

"Až to jednou přijde, tak to bude určitě fantastické a božské. Zatím to ale ani jeden z nás nemá na pořadu dne. Není to tak, že bych doma prosila a on by nechtěl. Na našem vztahu to nic nemění, jsme šťastní," svěřila se nedávno Super.cz krásná modelka. ■