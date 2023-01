Veronica Biasiol se rozloučila s partnerkou a novou hvězdou Survivoru: Bude to dlouhá a těžká cesta, přiznala

Barbora Mlejnková bude účinkovat v reality show Survivor. Foto: Martin Večeřa/Tutanchamon

Krásná brunetka se již odletem své lásky do karibského ráje netají, a tak na Instagramu zveřejnila, jak probíhalo poslední loučení před odletem.

„Mojí Barunce začíná dlouhá cesta. Vlastně nám oběma. Když před dvěma měsíci přišla domů s nápadem, že by šla do reality show Survivor, byla jsem za ni naprosto nadšená! Už u první řady jsme si říkaly, jak moc by se na to hodila, a vím, že to byl její celoživotní sen, vůbec si něco takového zažít a sáhnout si na dno,“ píše Veronica v příspěvku s tím, že před sebou Barča nemá vůbec jednoduchý úkol. Přesto věří, že je pro ni tahle show jak dělaná.

„Vzápětí mi došla i ta odvrácena strana, kdy svého partnera opouštíte třeba i na čtvrt roku do úplného neznáma, hodně hodně daleko, bez jakéhokoliv kontaktu, navíc bez jídla a s partičkou úplně cizích lidí do opravdu těžkých podmínek, kde navíc každý z nich hraje určitou sociální hru. Nemá před sebou lehký úkol, přesto neznám nikoho, kdo by se na to ho zvládnout hodil líp. Tak jako tak, ať už to dopadne jakkoliv, nemůžu na ni být pyšnější,“ dodala Veronica, jejímiž slovy i černobílým videem byli fanoušci dojati.

I proto, že je Bára hráčka pokeru, dokáže spolehlivě rozeznat, kdo lže a blafuje. A tak má oproti jiným hráčům velkou výhodu, jak sama prozradila pro televizi Nova.

"Řekla bych, že díky pokeru mám docela dobrou psychiku. I když musím třeba několik hodin sedět vedle hráčů, kteří mi nejsou sympatičtí, dokážu se koncentrovat a zůstat v klidu. Takže myslím, že ponorka neovlivní moje chování," upozorňuje. ■