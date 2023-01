Maminka z Kukaček Marta Dancingerová je sama matkou šestiletého syna: Představou, že by ho vyměnili, se netýrá

Marta Dancingerová promluvila o roli maminky vyměněného chlapce v seriálu Kukačky. Super.cz

"Už v průběhu natáčení jsme se bavili o tom, že byl ten konec na pokračování tak trochu nachystaný, a návrat byl moc fajn. Trošku jsem se bála, že zapomenu, jak jsem Terezu hrála v první sérii, ale ta herecká paměť pomůže se do toho opět dostat," řekla Super.cz.

Marta Dancingerová je sama maminkou šestiletého syna Antonína, který je v podobném věku jako seriáloví chlapci. Nikdy si ale v rámci role nepředstavovala, že stejný osud jako její postavu mohl potkat i ji samotnou. "Je to o úhlu pohledu. Spíš jsem využila té zkušenosti být rodič a to, že vím, co znamená rodičovská láska, mi spíš v hraní pomáhalo, než abych se týrala představou, jaké by to bylo, kdyby se to stalo mně," svěřila a vyprávěla také, jak se jí hrálo s dětskými herci Viktorem Sekaninou a Theem Schaeferem.

Novou postavou v druhé sérii je postava maminky Martiny postavy. Tu ztvární herečka Jana Kolesárová. "Potkaly jsme se při natáčení podruhé. Poprvé to bylo v seriálu Až po uši, kdy jsem jí nesla kafe. To jsem byla ve druháku na škole," zavzpomínala a probrali jsme i to, zda jí stejně jako nám přijde, že si jsou s kolegyní opravdu podobné. ■