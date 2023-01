Lisa Marie Presley (✝54) při posledním rozhovoru: Už na Zlatých glóbech nebyla ve své kůži

Lisa Marie Presley se svým dlouholetým přítelem Jerrym Schillingem, který ji doprovázel na Zlaté glóby. Profimedia.cz

Lisa působila poněkud nejistě, a než začala odpovídat na moderátorovy otázky, řekla svému dlouholetému příteli Jerrymu Schillingovi (80), jenž v tu chvíli stál po jejím boku, že se jej chytí za paži.

Zdálo se, že Lisa hovořila pomalu a nepříliš zřetelně, když reagovala na dotazy týkající se herce Austina Butlera, jehož přišla na akci podpořit i se svou maminkou Priscillou Presley.

Bush na začátku rozhovoru předpověděl ‚báječnou noc pro Elvise‘. Lisa řekla, že v to také doufá a že na zpracování Butlerova výkonu potřebovala pět dní, jelikož byl tak výstižný a autentický.

Presley rovněž uvedla, že Butler vychytal způsob mluvy a vyjadřování jejího otce, aniž by to dělal karikaturním způsobem. „Je tak trochu legrační, jak vtipným způsobem mluvil, ale Austin to opravdu pochopil a ztvárnil tak dokonale, aby to nebylo komické,“ řekla Lisa. Její kamarád Schilling rovněž poznamenal, že Butler skutečně ‚nepřehrával‘.

Moderátor se dál Lisy zeptal, zda žije v Montecitu v Santa Barbaře (které se od začátku týdne potýkalo s obrovskými bouřemi a záplavami, pozn. red.). Lisa uvedla, že tam nežije, ale že je to opravdu hrozné. Rozhovor poté ukončili v momentě, co Butler vstupoval do místnosti a Lisa se k němu zřejmě chtěla připojit.

Lisa zemřela ve čtvrtek jen několik hodin poté, co ji se zástavou srdce převezli do nemocnice. Její smrt následně potvrdila matka Priscilla. ■