Dojímala se na Zlatých glóbech, dva dny poté zemřela. Lisa Marie se vinila ze smrti syna a od třinácti bojovala s drogami

Lisu Marii Presley zdrtila sebevražda jejího syna Benjamina. Profimedia.cz

Pouhé dva dny poté, co se Lisa Marie Presley (✝54) se svou matkou Priscillou účastnila udílení Zlatých glóbů v Beverly Hills, došlo k nečekané tragédii, Lise se zastavilo srdce. Zemřela tak ze stejných příčin jako v roce 1977 její slavný otec Elvis Presley. Tehdy bylo Lise pouhých devět let. Život se s ní ale vůbec nemazlil ani dál…

„S těžkým srdcem se musím podělit o zdrcující zprávu, moje krásná dcera Lisa Marie nás opustila. Byla to nejvášnivější, silná a milující žena, jakou jsem kdy poznala,“ oznámila její matka, která zůstala u jejího nemocničního lůžka až do konce.

Lise Marii se bohužel nevyhnuly zkušenosti s drogami, začala si s nimi pohrávat velice brzy - užívala je od svých třinácti let. V sedmnácti jí matka vzala do scientologického léčebného centra, což jí na čas pomohlo. Drogy ani alkohol však ze života vytěsnit nedokázala. Do závislosti znovu spadla po porodu svých dvojčat Harper a Finley v roce 2008 a až do roku 2013 byla těžce závislá na kokainu, na odvykačce byla nejméně pětkrát.

Věřilo se, že v posledních letech byla čistá, ale před dvěma roky si po dlouhodobém boji s drogami vzal život její syn Benjamin, a to v pouhých 22 letech. Její bývalý manžel Michael Lockwood řekl, že se obává, aby se k užívání drog Lisa znovu nevrátila. Samotná Presley přiznala, že ji tragédie naprosto zničila, a ze smrti syna se vinila každý den.

Co nakonec předcházelo jejímu nečekanému úmrtí se zatím neví, údajně si stěžovala na bolest žaludku a krátce nato utrpěla ve svém domě v kalifornském Calabasas zástavu srdce. V kritickém stavu a v kómatu byla převezena do nemocnice, kde o několik hodin později zemřela.

Ještě v úterý přišly Lisa a její matka podpořit Austina Butlera na Zlaté glóby, který cennou sošku za hlavní mužský herecký výkon díky působivému filmovému ztvárnění Elvise Presleyho skutečně získal. Herec obě dámy dojal svou děkovnou řečí k slzám, když řekl, že je obě bude navždy milovat. Nikdo v ten moment netušil, jaká tragédie se o pouhé dva dny později stane. ■