Akrobacie na kruhu s ní dělá divy. Anička Slováčková vypadá lépe než kdykoli předtím

Anna Julie Slováčková je ve skvělé formě

Anna Julie Slováčková (27) je inspirací pro mnoho lidí. Poté, co zvítězila nad rakovinou prsu, se stále snaží inspirovat ostatní v boji s touto zákeřnou nemocí a do toho pracuje o sto šest. Aktuálně připravuje s kapelou novou desku. Není tak divu, že chce vypadat co nejlépe a snaží se cvičit.

„Dělala jsem teďka půl roku akrobacii na kruhu, který se chci dál aktivně věnovat. A teď jsem si přidala fitko a nějaký další aktivity, protože se potřebuji do té formy dát trošičku víc,“ svěřila svým fanouškům sympatická blondýnka.

Fanoušci se navíc mohou brzy těšit na její nový klip s názvem Nejsem to já. Bude to prý její osobní zpověď. „Je to téma, které se mě moc dotýká, je hodně svázáno s mým životním příběhem a jsem strašně ráda, kolik lidí kývlo na to, že do toho půjde se mnou, a odevzdalo svoje problémy veřejnosti. Jsem na ty lidi pyšná a doufám, že to pomůže co nejvíce lidem dál,“ řekla Anička, která víc o této novince zatím prozradit nechtěla. ■