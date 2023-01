Zvířátka vyměnila za plavky: Provokatérka Lela Ceterová předvedla své silikony v titěrných bikinách

Lela Ceterová Foto: Super.cz/se souhlasem Lely Ceterové

Sexy blondýnka si splnila sen návštěvou největší zvířecí farmy na světě, kde mohla krmit obří želvy. Užila si vyhlídkový let v helikoptéře nebo odvážně pózovala se lvem. Od fotek se zvířátky, kterými svým fanouškům trochu zvedla tlak, se však vrátila k tomu, co u ní sledující ocení takřka vždycky.

Dvojnásobná maminka šla do plavek a předvedla své tělo v titěrných bikinách. „Věřím, že by to mohlo být lepší, ale důležitější je, že jsem spokojená a šťastná. Užívám si to tady, vůbec neřeším postavu a třeba nějaká kila navíc. Důležité je, že je člověk zdravý, šťastný a s kým tu dovolenou tráví,“ svěřila se Super.cz Lela, která je z cesty absolutně nadšená. Už se ale těší domů za svými dětmi, se kterými je po celou dobu ve spojení. ■