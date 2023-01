Dvě děti měla Tereza Ramba rychle po sobě: Půvabná herečka se svěřila, jestli se cítí na třetí těhotenství

Tereza Ramba promluvila o mateřství. Super.cz

Třídílná minisérie odstartuje na obrazovkách na konci ledna a tvůrci na tiskové konferenci České televize prozradili, že se v letošním roce bude točit pokračování. „Těším se na to hrozně moc, protože jsem si na rok vybrala dva projekty. Jeden z nich je Docent a druhý je film, který se stihne za velmi krátkou dobu natočit. Jsou to dva projekty a z mateřství si odskočím na pár dní,“ svěřila se Super.cz herečka, která nám nedávno prozradila, že se o svém požehnaném stavu dozvěděla, právě když točila Docenta.

„Den před skončením natáčení jsem zjistila, že přichází to štěstí. Myslela jsem si to, protože to vždy cítím dopředu, opět jsem to věděla, řekla jsem to Jiřímu Strachovi a Ivanu Trojanovi v karavanu a je skoro odvezla rychlá,“ řekla herečka. Syna Mikoláše a malou dcerku přivedla na svět celkem rychle za sebou, do dalšího dítka se prý herečka nyní nežene.

„Já jsem říkala Jiřímu Strachovi, že hlavně doufám, že to na konci zase nebudeme řešit. Já myslím, že ne. Manžel je proti a já si říkám, že už to je jedno, jestli dvě nebo deset, ale prý ne, tak zatím prý končíme. Manžel říkal, že to bude k debatě za dva roky. Takže za dva roky si sedneme ke kulatému stolu, teď si musíme trochu dáchnout, je pravda, že máme děti hodně blízko u sebe,“ dodala se smíchem Tereza Ramba. ■