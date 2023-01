Rey Koranteng o dcerách: Jedna rozumí byznysu, druhá je tajemná a třetí pěkné éro, přiznal oblíbený moderátor

Rey Koranteng promluvil o dcerách, snech i práci. Super.cz

V soukromí je Rey také tatínkem tří dcer, které od sebe dělí poměrně značný věkový rozdíl. Jak už to tak bývá, geny svých rodičů v sobě děti nezapřou. Čemu se moderátorovy dcery věnují?

"Nejstarší Vanessa je byznysový člověk, žije v jiném světě, kterému zase já úplně nerozumím. Prostřední Sofii je šestnáct, ta je tajemná slečna. Jediný, kdo má v sobě moderátorské vlohy, až komediální, je ta nejmladší Leontýnka. Ta je éro," prozradil moderátor.

"Když za mnou přijdou a řeknou, čím by chtěly být, tak by se mi líbilo, kdyby jedna byla zubařka nebo lékařka. To je takové povznášející, ale důležitější je, aby byly spokojené."

Také ve třídě nejmladší dcery má Rey mnoho dětských fanoušků, často se prý dokonce stává, že rozdává autogramy či se s dětmi fotí.

„Když jdu pro menší do školy, tak se děti chtějí vyfotit nebo se na něco ptají. Například, když začal útok na Ukrajinu, tak se na mě seběhla celá třída a ptali se, zda jsou tady v bezpečí, protože měli strach. Tak jsem jim řekl, že jim nic nehrozí a jsou v bezpečí. Je to milé a překvapivé, že i oni sledují Televizní noviny,“ řekl Rey s úsměvem.

Není to tak dávno, co si moderátorova parťačka Lucie Borhyová splnila sen, když nazpívala svůj vlastní singl. Podobný sen Rey dle svých slov nemá a ani nic neplánuje, dokonce by ani před lety nevěřil, že bude moderátorem nejen Televizních novin, ale také třeba prezidenské debaty.

"Nechávám se od života překvapovat. Člověk plánuje a Bůh se směje, jak praví jedno přísloví. Takže to nechávám otevřené, zatím je pro mě kariéra vždy překvapením, protože nikdy by mě nenapadlo, že budu pracovat v televizi, nebo že budu dělat v Televizních novinách či moderovat prezidentské debaty," svěřil se Rey i s milými vzpomínkami, čím chtěl jako malý kluk být.

„Když jsem byl hodně malý, chtěl jsem být popelářem, to mi řekla maminka. Když jsme bydleli krátce v Ghaně, tak se mi velmi líbila tamní pomalovaná popelářská auta. Pak mě to fascinovalo i v Česku. Tento sen se mi může pořád splnit (smích). Pak jsem chtěl být stíhacím pilotem nebo kriminalistou a odhalovat padouchy, nasazovat život a zachraňovat krásné slečny. Takové ty dětinské ideály,“ dodal Rey Koranteng. ■