Další česká zpěvačka otěhotněla necelý rok po porodu: Bude to jízda, přiznává mezi gratulacemi

Markéta Pešková necelý rok po porodu podruhé otěhotněla. Michaela Feuereislová

V dalších projektech, jako byl návrat Fantoma opery, už jsme ji ale neviděli, protože otěhotněla a narodil se jí syn Vojtěch. Do Prahy po porodu ještě jezdila na představení Doktor Faust. I tam se s ní ale budou muset v březnu rozloučit. Markéta totiž oznámila další radostnou novinku. Necelý rok po narození syna totiž opět otěhotněla.

"Je to jízda, možná se to někomu může zdát brzy, ale nám to přišlo přirozené. A skvělé bylo, že jsem nemusela řešit konec kojení, Vojtíšek mi dal jasně najevo, že už mléko plné těhotenských hormonů nechce," řekla Super.cz Markéta, když jsme jí gratulovali.

"Každopádně Vojtík má teď třináct měsíců a už docela pěkně chodí, pořád ale potřebuje jištění. Předpokládám, že do července, kdy mám termín, už bude chodit levou zadní, tak mi to dost pomůže, že ho nebudu muset tolik nosit," doufá zpěvačka, která prý první měsíce druhého těhotenství prožívala o něco hůř, než když byla těhotná poprvé. "Asi to bylo dáno tím, že jsem neměla možnost odpočívat," krčila rameny. ■