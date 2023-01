Cože? Jaké memoáry? Kate a William poprvé od Harryho útoků na veřejnosti. Byli dokonale sladěni a samý úsměv

William a jeho choť Kate v Liverpoolu Profimedia.cz

Dvojice se vydala do Liverpoolu, kde se zúčastnili slavnostního otevření nové nemocnice Royal Liverpool University Hospital. Setkali se zároveň s individuálními pracovníky specializujícími se na podporu duševního zdraví, aby jim poděkovali za jejich oddanou práci. William i Kate se v této oblasti angažují dlouhodobě a Kate je zároveň patronkou řady center a neziskových organizací, které se tomuto tématu věnují.

Na pár, který rozdával úsměvy a všechny strany, už netrpělivě čekaly houfy fanoušků a William s Kate se s nimi zdravili a třásli si s nimi rukou. V nemocnici si pak se sestrami a zdravotním personálem nové nemocnice dokonce ochotně dělali selfie.

William s Kate rozhodně nebyli v Harryho memoárech ušetřeni. O starším bratrovi Harry vypověděl, že jej měl během jedné hádky napadnout a shodit na podlahu. U Kate pro změnu uveřejnil SMS konverzaci mezi ní a Meghan těsně před svatbou v roce 2018.

Tehdy šlo o šaty pro družičku. Kate měla Meghan sdělit, že Charlotte plakala, když si je na sebe oblékla, jelikož jí šaty byly příliš dlouhé, velké a volné. Podle Harryho byly ale všechny šaty pro družičky vytvořeny bez střihu a očekávalo se, že budou potřebovat úpravu. Zpočátku to vypadalo, že se Kate nechce sejít s Meghaniným krejčím Ajayem Mirpurim v Kensingtonském paláci, aby mohl šaty upravit, jelikož změn bylo příliš mnoho.

Meghan se následně zeptala Kate, jestli si je vědoma, co se právě děje s jejím otcem. Ten trpěl zdravotními potížemi a svatby se nemohl účastnit. Kate na to, že to dobře ví, ale že svatba je už za čtyři dny. „Nevím, co k tomu víc říct. Pokud šaty nesedí, vezmi prosím Charlotte za Ajayem. Čekal na to celý den,“ odvětila Meghan. ■