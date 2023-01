Marek Adamczyk nejen o své roli v Kukačkách: Po svatbě s olympioničkou Evou Samkovou děti ještě neplánují

Marek Adamczyk promluvil nejen o své roli v Kukačkách. Super.cz

Předpokládali jsme, že po svatbě už bude přemýšlet o zakládání rodiny, takže by pro něj mohlo mít seriálové téma ještě další emocionální rovinu. "Sice jsem se oženil, ale to neznamená, že bychom se hned chystali na nějaké rozšiřování rodiny," prozradil, že s potomky s manželkou nespěchají.

"Ale to téma pro mě bylo vždy důležité, rodinné vztahy jsou zajímavé a citlivé. Takže se nic nezměnilo," vysvětlil a pochvaloval si vlastní rodinné zázemí. "Vždy jsem tam cítil hodně lásky, která pomáhá k tomu, aby se všechny problémy a třenice nějak vyřešily. Čím jsem starší, tím víc si toho cením," svěřil se s tím, že totéž by rád přenesl i do své nové rodiny a více se rozpovídal v našem videu.

Rozebrali jsme i vývoj jeho seriálové postavy oproti první sérii a Marek také pozval diváky k obrazovkám, protože je prý na co se těšit. ■