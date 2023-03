Blondýnka (43) z kdysi slavné britské kapely byla na ulici k nepoznání: Tipnete si, kdo to je?

Kdo by to mohl být? Profimedia.cz

Bývalá popová hvězdička vyrazila na procházku se svým pejskem, když ji fotografové zachytili v anglickém Romfordu. Zpěvačku, která proslula koncem 90. let v populární britské hudební kapele, byste ale v civilu zřejmě nepoznali. Tipnete si, o koho jde?

Zpěvačka nedávno oznámila, že bude doprovázet své kolegy z kapely, která si největší slávu užívala na přelomu milénia, na připravovaném turné. To se bude konat k příležitosti výročí 25 let od dob, kdy se kapela dostala na výsluní. Pokud stále tápete, vězte, že řeč je o skupině S Club 7, která čítala celkem sedm členů. Kromě Jo O‘Meary to byli Bradley McIntosh, Hannah Spearritt, Jon Lee, Paul Cattermole, Rachel Stevens a Tina Barrett.

Hudební těleso, jejichž hity Bring It All Back či S Club Party můžete dodnes slýchat z rádií, vzniklo na popud známého britského hledače talentů Simona Fullera, který stojí za řadou televizních pořadů včetně britského Pop Idolu a amerického American Idolu. ■