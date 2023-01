Herec David Novotný své příznivce nepotěší: Tatínek Karel z Kukaček si chce dát roční pauzu

David Novotný si chce dát roční pauzu od natáčení. Super.cz

V našem rozhovoru jsme probrali také to, zda tušil, že se druhá série bude točit. "Díky tomu, že první byla divácky úspěšná, se o dvojce začalo přemýšlet," vysvětlil a v našem videu nám vyprávěl i to, do jaké míry je pro něj náročné se do emocionálně vypjatého děje kolem své postavy převtělit, zvlášť když sám má čtyři děti. Takový táta jako Karel Holec ale prý není. "Myslím, že jsem obecně chytřejší než všechny moje postavy," míní.

Vrátili jsme se k jeho prohlášení, že mu vadí, aby byl souběžně viděn v několika projektech. "Kvůli tomu, co se stalo, jsem se zavázal, že si dám od natáčení rok oraz. On po tom covidu člověk trochu zmatkoval kolem práce, aby zabezpečil rodinu. Točil jsem Špunty na cestě, Místo zločinu a Kukačky. Všechno jsem to stihnul, ale na konci roku jsem byl hotový. Řekl jsem si, že musím brzdit. A to, že se to nasadilo obojí za sebou, pro mě není dobré," je přesvědčený Novotný. ■