Jessica Alves podstoupila svou „poslední“ plastickou operaci z donucení. Hned předvedla výsledek

Jessica Alves Profimedia.cz

Jessica si už před Vánoci nadělila zvětšení hýžďových implantátů z 625 ml na 1050 ml a plastiku nosu, obojí podstoupila v tureckém Istanbulu. Lékaři jí však po operaci dali přísné pokyny, které měla dodržovat. Několik týdnů neměla dlouho sedět, mít sex, chodit do posilovny ani tančit.

Jenže právě poslední radu dost podcenila a na vánočním večírku hodně tančila a její implantát se dal do pohybu. Druhý den si v koupelně všimla toho, že s její zadnicí něco rozhodně není v pořádku. Lékaři v Istanbulu se nad nebohou Barbie slitovali a objednali ji na nejbližší možný termín, aby její pozadí dali opět do kupy.

Teď se Jessica vítězoslavně vrátila do Londýna a díky upnutému overalu předvedla svůj upravený zadek. A nejen to. Nebyla by to ona, kdyby nenechala nahlédnout i do svého hlubokého umělého dekoltu. Barbie, která byla původně Kenem, tedy prapůvodně běžným chlapcem a za plastiky dává vysoké sumy peněz, teď slibuje, že žádnou další plastickou operaci v nejbližší budoucnosti neplánuje. Tedy možná až do doby, než bude muset některá další část těla kvůli opotřebení znovu pod kudlu. ■