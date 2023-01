Nejbohatší tanečník světa trpí agresivní formou rakoviny. Jeho tým žádá fanoušky o modlitby

Michael Flatley znovu bojuje s rakovinou. Profimedia.cz

Zřejmě nejslavnější tanečník světa a zakladatel veleúspěšných tanečních formací Lord of the Dance, Riverdance či Feet of Dance Michael Flatley trpí agresivní formou rakoviny. Čtyřiašedesátiletý tanečník s irskými předky, jenž je držitelem několika zápisů v Guinnessově knize rekordů a tradiční irské tance a hudbu představil světu, podstoupil operaci a aktuálně je v péči lékařů.