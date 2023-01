Majda z Vyprávěj je novou posilou ZOO: Krásná zrzka hned zfackovala Marka Němce

Lucie Šteflová zamířila do seriálu Zoo. FTV Prima

V Zoo se v prvních okamžicích předvede jako rázná a horkokrevná majitelka psího útulku, od které to slízne Marek Němec (41) coby Karel „Charlie“ Rakušan.

„Katka rychleji jedná, než přemýšlí. Do všeho jde naplno, je to srdcařka, ničeho se nezalekne, a to je mi na ní moc sympatické,“ popisuje svoji seriálovou Kateřinu herečka, která hned v první scéně uštědří nejednu facku. „Přesně si vzpomínám, že se ta scéna, kdy jsem dala Markovi facku, odtočila. Režisér byl spokojen a jelo se dál. Jak jsem ale byla v ráži, tak jsem mu ji dala ještě jednou, a to jsem už nemusela,“ usmívá se herečka. „Tak mě to vtáhlo, chudák dostal ještě jednu.“

Lucie Šteflová představuje majitelku psího útulku, a i ten bude v ZOO hrát svou roli. „Na natáčení se mi moc líbí, všichni jsou nesmírně vřelí a milí a přijali mě moc hezky. A ta moje linka s psím útulkem je mi velmi blízká. Točíme v útulku, a když tam ty pejsky vidím, nejraději bych si je odnesla domů, ale to nejde. Jednoho „útuláčka“ už doma mám, ale třeba diváci nějakého uvidí a zalíbí se jim a psího kamaráda si vezmou domů.“

Jedno filmařské pravidlo říká, že děti a zvířata na plac nebrat, kvůli jejich nevyzpytatelnosti, s tím ale herečka nesouhlasí.

„Pejsci jsou fajn, a dokonce jsem někdy brala na natáčení svoji dceru, která na mě čekala v zákulisí, tak jsem si to splnila,“ směje se seriálová Lucie, která je za svoje nové kolegy ráda.

„S Markem Němcem se točí hezky. První natáčecí den byl pro mě trochu stres a jsem ráda, že Marek k tomu přistoupil s humorem. Dokáže odlehčit atmosféru a ta spolupráce je moc příjemná. Pavel Soukup, který mi hraje dědečka, to zase odlehčuje svou galantností, a to je imponující. Navozuje to dobré prostředí.“

Lucie přiznává, že než se do seriálu zapojila, nesledovala ho. „Stihla jsem se podívat na pár dílů, abych nasála atmosféru a děj, a musím říct, že mě linka s dvojčaty přijde zajímavá, i když mé postavě se to vůbec nelíbí a myslí si, že jedou v nekalých věcech, a chce všemu přijít na kloub.“ ■