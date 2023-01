Zaválí Vašek Matějovský v Survivoru? Herec miluje adrenalin a seskoky padákem

Adrenalin má Vašek Matějovský v krvi. Miluje seskoky padákem. Video: Ondřej Kočí, Super.cz

Herec a moderátor Václav Matějovský (26), který nedávno divačky ohromil coby právník Martin Kalina v seriálu O mě se neboj, má rád pořádný adrenalin. To mu bude velkou výhodou v pokračování reality show Survivor, ve kterém se bude snažit přežít na opuštěném ostrově. Co má na skákání z letadla nejradši?

Super.cz Superchat

„Já jsem to vždycky měl rád, vždy mě to fascinovalo, vždycky jsem to chtěl dělat. Jako malý jsem koukal na letadla a na parašutisty. Z výšek strach nemám, odmalička mě to bralo,“ svěřil se Vašek v našem pořadu Superchat.

Má tak za sebou několik desítek seskoků. „Sedmdesát devět. Ono se to jako zdá, že je to hodně, ale můj instruktor má na kontě přes 7000 seskoků,“ doplnil Vašek. Celý díl Superchatu s oblíbeným hercem si také můžete poslechnout ve všech podcastových aplikacích. ■