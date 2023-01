Svléknout se mu nedělá problém: Jak Vašek Matějovský vzpomíná na svou nahou fotku, která vyvolala pozdvižení?

Jak Vašek Matějovský odůvodnil fotku, kde ukázal svoji chloubu? Super.cz

„Ani nevím, jak to vzniklo, chtěl jsem fotku na Instagram a místo toho, abych se fotil v legínách v tělocvičně, jako to dělá většina influencerek, tak jsem se svlíknul celý. Nemělo to žádný myšlenkový pochod,“ doplnil se smíchem během rozhovoru v našem pořadu Superchat.



Vašek nedávno dostal televizní divačky svým výkonem v seriálu O mě se neboj, kde hrál charismatického advokáta Martina Kalinu. V prvním díle došlo hned na intimní scénu. Jak sám herec vnímá nahotu před kamerou? Byl by schopný ukázat vše? „Záleží na tom, co by to bylo, okolnosti dané sexuální scény, když by měla nějaký příběh a zapadla by do scénáře, tak bych se musel zamyslet, ale asi by mi to nevadilo, beru to tak, že to k té práci patří.“

Hezounek Václav Matějovský promluvil v pořadu Superchat o přítelkyni i nahotě

Divačky se na Vaška mohou těšit v reality show Survivor, kde bude s dalšími kolegy bojovat o přežití. Do karet mu hraje fakt, že má rád adrenalin a nebojí se výzev. Například má za sebou už několik desítek seskoků padákem. Celý díl Superchatu s Václavem Matějovským si můžete poslechnout i ve všech podcastových aplikacích. ■