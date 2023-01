Tanečnice Ondřeje Brzobohatého ze StarDance vystavila na odiv sexy křivky. Zvěčnila se nahá na Kanárech

Eva Krejčířová si užila dovolenou na ostrově Gran Canaria. Foto: Se souhlasem E. Krejčířové

Tanečnice Eva Krejčířová (42) to ve StarDance roztáčela po boku hudebníka Ondřeje Brzobohatého (39), sporťáka Jaromíra Bosáka i lyžaře Ondřeje Banka. S posledně jmenovaným to dotáhla až na krásné druhé místo.

Atraktivní tanečnice se stále udržuje ve formě. A protože je velkou milovnicí tepla, vyrazila mezi svátky na Kanárské ostrovy, kde si užívala prosluněné počasí u moře. „Byla jsem na Gran Canarii. Bylo to poprvé, co jsem trávila Silvestra v teple, a bylo to super. Nějak jsem potřebovala sluníčko a moře. Počasí vyšlo krásně, přes den bylo kolem 26-28 stupňů. Oceán měl 20 stupňů, a tak jsem si chodila každé ráno zaplavat, když tam ještě nikdo nebyl,“ svěřila Super.cz tanečnice, která měla dovolenou ve znamení relaxu.

„Spíše jsem odpočívala na lehátku, slunila se a užívala španělské kuchyně, abych nabrala energii na pokračování sezóny, kterou máme hlavně v zimě,“ dodala.

Pochlubila se také vytancovanými křivkami v plavkách a pány potěšila i žhavou fotkou na dobrou noc, kdy se nechala zvěčnit nahá. Vše ale proběhlo ve vší počestnosti, intimní partie zakryla pod ručníkem. Nyní už je Krejčířová opět v jednom kole.

Vystupuje totiž s Dominikem Vodičkou, který vyhrál StarDance s herečkou Veronikou Khek Kubařovou (35) a v poslední řadě tančil s Terezou Černochovou (39).

„Hned jak jsem se vrátila, tak jsme měli s Dominikem Vodičkou vystoupení a ještě pár krásných společenských akcí nás čeká. Jinak mám teď před sebou svoje klasické kurzy pro ženy, co si chtějí zatančit, i když nemají partnera a také samozřejmě kurzy pro páry. A dále potom víkendové taneční kurzy, které děláme v golfovém resortu na Konopišti,“ uzavřela Krejčířová. ■