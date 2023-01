Přijde kvůli stížnosti kolegů o roli oblíbeného gangstera? Hvězda Gangů z Birminghamu čelí obvinění z nevhodného chování

Na Paula Andersona (vpravo) podal někdo z kolegů stížnost. Profimedia.cz

Stížnost podle deníku The Sun nyní prověřuje produkce, Anderson pevně věří, že jeho jméno bude očištěno.

Stížnost přišla v začátku produkce velkého finále, celovečerního filmu, který by měl po šesti uvedených sériích uzavřít příběh oblíbených britských gaunerů. Což vyvolává otázky, jestli se v něm Anderson objeví.

„Tvorba je úplně na začátku, scény se ještě ani pořádně nezačaly točit, takže by bylo možné přepsat scénář bez jeho postavy, kdyby na to mělo dojít,“ uvedl zdroj pro zmíněný deník.

Produkce doplnila, že je příliš brzy na to sdělovat, kdo bude ve filmu účinkovat. Film by měl nicméně navázat na poslední, šestou sérii netflixového trháku.

Autor seriálu Steven Knight dokonce nevylučuje po filmu práci na dalším seriálu z gangsterského prostředí Birminghamu 50. let. Nechal se slyšet, že by se do něj pustil, pokud by o to fanoušci stáli. ■