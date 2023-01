Kanáry vyměnila za Karibik: Heidi Janků (60) si užívá dovolenou plnými doušky a předvádí luxusní figuru

Heidi Janků vyrazila do Karibiku. Michaela Feuereislová

Když jsme projížděli její sociální sítě, zaujalo nás, že svoje křivky tentokrát vystavuje v Karibiku. Heidi postuje stories z Nizozemských Antil, konkrétně z ostrova Svatý Martin. "Dostala jsem to jako dárek k narozeninám," svěřila se Super.cz zpěvačka, která si dovolenou nemůže vynachválit.

Do Karibiku vyrazila s kamarádkou a místních atrakcí si užívají plnými doušky. A to nejen vynikajícího jídla a koktejlů, vyrážejí i na výlety lodí, kdy šedesátnice Heidi dokazuje, že rozhodně nepatří do starého železa. Podívejte se například na to, jakou vystřihla ukázkovou šipku. ■