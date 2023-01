Nejkrásnější Češka, zápasnice MMA nebo model z Love Islandu. Tyhle hvězdy budou také bojovat o přežití v Survivoru

Jaké jsou další hvězdy reality show Survivor? Foto: Super.cz/TV Nova

Spekulace probíhaly dlouho, jedna hvězda ale zůstala zcela utajena. Tou je model a účastník první řady reality show Love Island Petr Havránek. S Gabrielou Gášpárovou (21) se stali druhým nejoblíbenějším párem a vztah trvá stále.

Boje o přežití se Petr nebojí. "I když jsem se deset let živil jako model, jsem ve volném čase spíš v survivor módu. Takže on to nebude úplný rozdíl od toho, jak vypadám běžně. Já úplně nedbám na to, jak vypadám. Samozřejmě když musím, tak se učešu, zuby si taky čistím a občas se i osprchuju," prozradil Havránek.

Do Dominikánské republiky odletěla také Česká Miss 2016 modelka Andrea Bezděková (27). "Hodně sportuji, tak doufám, že budu mít příležitost to zužitkovat. Otázkou je, co se mnou udělá stres. Jsem odkojená dětskými tábory, vyrůstala jsem na sídlišti, takže v džungli!" řekla Andrea, která bude soupeřit například s drsnou zápasnicí MMA Kateřinou Klinderovou.

Kateřina měří 183 cm a veřejnost ji zná pod přezdívkou Kundosaki. Dříve se věnovala tanci a nyní je manažerkou nočního podniku a také obávanou bojovnicí MMA. Motivaci, proč se do Survivoru přihlásila, popisuje slovy: "Chci zažít a zjistit, jak moje tělo a mysl funguje v extrémních podmínkách. Strašně se těším na ten diskomfort, před kterým mám opravdu respekt. Vím, že mě usadí na zem a srovnám si díky tomu životní priority. Vážím si toho, že se dostanu do extrémních situací, kterým bych se jinak v normálním životě sama nevystavila," dodala.

Účastníkem Survivoru je také realitní makléř Jiří Hanousek. Na YouTube natáčí zábavná videa, kde skáče do bazénu, nasedá do vrtulníku nebo lyžuje ve smokingu. I pro něj bude Survivor výzvou: "Myslím, že pro mě bude nejtěžší diskomfort. Už na castingu jsem řekl, že jsem zatížený například na čisté toalety, dobré jídlo. Jsem zkrátka na určitý komfort zvyklý a právě to, že se ho budu muset na ostrově vzdát, bude pro mě asi to nejtěžší," dodal Hanousek. ■