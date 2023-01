Měl stát i u jeho smrtelné postele. Johnny Depp je naprosto zničený kvůli náhlému skonu Jeffa Becka (✝78)

Jeff Beck a Johnny Depp byli velcí přátelé. Profimedia.cz

Po soudních tahanicích s ex Amber Heard (36) bylo pro Johnnyho Deppa (59) hraní s Jeffem Beckem (✝78) jako vysvobození. Vystupování na pódiích a ponoření se do muziky pro něj tehdy, a možná až do dnešních chvil, bylo víc, než hraní před kamerou. Teď je ale všemu konec. Jeho parťák naposledy vydechl a zbylo jen prázdno.