Mateřství ji nezbrzdilo ani v nebezpečných aktivitách: Olga Lounová chystá návrat do rallye

Olga Lounová už po porodu koncertuje a chce opět závodit Super.cz

Vypadalo to, jako by stihla vytvořit novou desku hned po narození dcery Arianne, což je samozřejmě hloupost. To, že ji Olga Lounová (41) křtila krátce po porodu, byla jen shoda náhod. "Pracovala jsem na ní tři roky, takže je to taková směsice písní," upřesnila zpěvačka.