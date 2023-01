Náročná operace a strach kamarádů o její život. Zpěvačka Hanka Křížková má za sebou těžký rok. Teď dodatečně oslaví narozeniny

Hana Křížková je už opět v plné síle. Herminapress

Loni v létě se Hanka Křížková (65) těšila, že své půlkulatiny a 40 let na scéně oslaví ve velkém, s přáteli, kolegy a užije si to. Nečekala však, že plánovaná operace - endoprotéza a následná léčba se protáhne na měsíce. Že se její kamarádi budou bát o její život a že všechno musí zrušit. Má ale štěstí, že je věčná optimistka a dnes má zase chuť do života.

„Měla to být jedna operace, které jsem už před tím tři absolvovala. Říkala jsem si, že za dva měsíce budu v pořádku a všechno pojede dál. Člověk míní, ale Pánbůh mění. Nicméně je to za mnou a jsem za to ráda. Těším se na 25. ledna, až v Hybernii se svými blízkými a fanoušky oslavím svá dvě výročí,“ řekla Super.cz Hanka Křížková.