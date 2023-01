Kvůli zásnubám udělá hvězda Ulice příteli pořádnou scénu. A jak požádal Kristýnu Hrušínskou o ruku její muž?

Kristýna Hrušínská a Vasil Fridrich v Ulici TV Nova

Vanda, kterou v Ulici hraje Kristýna Hrušínská, je čím dál naštvanější a frustrovanější. Zatímco Luděk (Vasil Fridrich), pro ni výhodná partie, setrvává v klídku. A tak mu ztropí velkou scénu. Na tu se můžete podívat ve videu. Volák, zvyklý mít ve všem hlavní slovo, se na nic nezmůže a rozzuřená přítelkyně mu vyrazí dech.

Zatímco její seriálová postava se marně těší na zásnuby, Hrušínská (37) je už léta vdaná za režiséra Matěje Balcara, s nímž má syna Vojtu (5) a v prosinci se jim narodil Jakub. „Kubík se má čile k světu, chutná mu,“ řekla nám se smíchem herečka. „Vojta je skvělej velkej bráška. My si to dvojrodičovství s Matějem moc užíváme,” prozradila Super.cz Kristýna.

Nás zajímalo, jak proběhla žádost o ruku u nich? „Matěj měl ten den od rána dobrou náladu a pořád opakoval, jak je to hezký den. Pak najednou začal zpívat Píseň pro Kristýnku. Já mu totiž kdysi řekla, že tu písničku každý zná, ale nikdo ji neumí zazpívat celou, tak se jí pro mě naučil,“ rozpovídala se dvojnásobná maminka.

Její přítel poklekl a požádal ji o ruku. „Ještě že jsem si to ráno udělala manikúru,“ směje se. „Pak jsme šli na oběd do restaurace a večer do Semaforu na Kdyby tisíc klarinetů. Jo jo, hezký den to byl.” ■