Harry povyprávěl o druhém rande s Meghan na hotelu: Ani jsme nestihli dát na dveře cedulku nerušit!

Harry a Meghan měli zřejmě divoké začátky. Profimedia.cz

Vévoda ze Sussexu (38) zabrousil ve svých memoárech Spare i do intimní sféry svého života, ztrátou panictví počínaje a vášnivým setkáním s Meghan (41) konče. Zvědavým čtenářům nastínil pár detailů ze začátku vztahu s jeho manželkou, které se udály v den výročí úmrtí jeho maminky princezny Diany v roce 2016.

Dvojice se tehdy znala zhruba dva měsíce, ale několik týdnů strávili od sebe, jelikož Harry přes léto odjel na plánovanou dlouhou dovolenou se svými kamarády. Princ následně v knize popisuje, co předcházelo jejich opětovnému vášnivému setkání.

V knize odhaluje, jak mu Meghan poslala SMS, že dorazila do Spojeného království, zatímco společně s bratrem pokládali květiny na hrob jejich maminky v Althorpu. Harry odjel s Williamem zpátky do Londýna, kde se ještě téhož dne setkal s Meghan.

Harry vzpomíná, jak šel ‚tajnou‘ cestou do jednoho z hotelů Soho House, kde Meghan byla ubytovaná, a to za pomoci její kamarádky jménem Vanessa, která tam pracovala. Ta dovedla prince až ke dveřím Meghanina pokoje, která krátce poté otevřela dveře.

„Vtáhla mě dovnitř a jedním pohybem poděkovala své přítelkyni, pak rychle zabouchla dveře, aby nás nikdo neviděl. Chtěl bych říct, že jsme na dveře pověsili cedulku nerušit, ale myslím, že na to nebyl čas,“ píše Harry, jenž tak naznačil, že jejich druhé rande bylo velmi vášnivým shledáním… Nedlouho poté vzal Harry Meghan na romantickou dovolenou do Botswany, kde vztah nadále utužovali a dál už to asi všichni znáte... ■