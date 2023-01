Už dva týdny si užívá v absolutním ráji: Vítězka světové soutěže krásy v Thajsku předvedla svůj třikrát vylepšený dekolt

Karolína Kokešová Michaela Feuereislová

„Sluníčko se sice pořád nějak schovává za oparem, ale už skoro 2 týdny jsem v teple, a i když už dnes z důvodu přesycení se thajskou kuchyní jsem ji musela vyměnit za něco jiného, neměnila bych, máme tu absolutní klid,“ svěřila se Karolína Kokešová, která v Thajsku navštívila hned několik destinací.

Po návratu z dovolené se modelka zřejmě pomalu vrhne do plánování veselky. Loni na podzim se po pěti letech vztahu s partnerem, podnikatelem Davidem Snášelem, zasnoubila a veselku by chtěli stihnout v letošním roce. „Nejsem typ holky, která by si vysnívala velkou svatbu. Zatím nemám představu o svatebních šatech. Chtěla bych tam své blízké a přátele. Svědkyně bude Andrea Kalousová. To bylo jasné od začátku. Chtěla bych svatbu v Česku, o zahraničí jsem vůbec nepřemýšlela. Zda to bude statek nebo zámek, to se ještě uvidí,“ svěřila se Super.cz modelka nedávno. ■