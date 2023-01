Česká královna krásy opouští Česko! Sundala fazety, bude se snažit prorazit s mezerou mezi zuby, způsobenou drsným pádem

Karolína Kopíncová Michaela Feuereislová

"Rozhodovali jsme se, jestli pošleme Karolínu do Istanbulu, nebo Dubaje. Zvítězil Istanbul, bude tam pracovat jako modelka měsíc a půl. Je to její první modelingová cesta do zahraničí," řekla Super.cz ředitelka Miss Czech Republic Taťána Makarenko.

Paradoxně poletí s vadou na kráse. Karolíně po více než roce zubaři sundali fazety, které měla vyrobené na předních zubech kvůli soutěži Miss World. Nyní ji zdobí mezera mezi jedničkami. "Mám rovnátka, která mi budou zuby srovnávat. Bude to běh na dlouhou trať," řekla Super.cz Karolína. "Mezeru mám od té doby, co jsem obličejem vytřela asfalt. Kamarád mě nesl při oslavě na zádech a úplně jsme to nezvládli a já spadla. Zub se zarazil a už se to nespravilo," vysvětluje modelka.

Z Istanbulu pak Karolína odlétá do New Yorku, kde na ni již bude čekat její partner Radovan. Ten tam zakládá pobočku své firmy a Karolína ho následuje. "Nebudu dělat hrdinu, mám bobky a stýskat se mi bude hrozně moc. Je zvláštní být na tak dlouho tak daleko od domova, rodiny a přátel. Bude to pořádná jízda," dodala Kopíncová.

Během jara se ale vrací na chvíli do Čech. V červnu pár čeká svatba. Brát se budou v Itálii nedaleko Benátek. ■