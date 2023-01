První hvězdy reality show Survivor jsou odtajněny! Tohle jsou známé tváře, které budou bojovat o přežití a 2,5 miliónu

Toto jsou nové hvězdy reality show Survivor. Foto: Super.cz/TV Nova

O herci a moderátorovi Václavu Matějovském a bývalé fotbalové hvězdě Petru Švancarovi už jsme vás informovali. Informace k nám do redakce prosákly ze zákulisí televize již před dvěma týdny.

"Nechci dělat machra, že se ničeho nebojím, ale nevím, co čekat. Třeba spát venku se nebojím. Čurat před kamerou také zvládnu," prozradil se svým pověstným humorem Matějovský, který nedávno zazářil v seriálu O mě se neboj.

Bývalý fotbalový útočník Petr Švancara velkou část kariéry strávil ve Zbrojovce Brno a je často označován za ikonu brněnského fotbalu. V české nejvyšší soutěži odehrál 309 zápasů, v nichž vstřelil 59 gólů. Na rozdíl od Vaška nějaké obavy přiznal: "Určitě mi nebude dobře vedle negativních lidí. A nejspíš mě bude trápit hmyz, který nemám moc rád. Pavouci, komáři, nevím, co tam na nás všechno čeká. Nejvíc mi bude chybět rodina, protože jsem trojnásobný otec. Ale to asi nemá smysl zmiňovat. S odloučením od těch nejbližších se budeme muset vypořádat všichni. Vesměs mám víc věcí, které mě na té zkušenosti zajímají. V minulosti jsem podobnou výzvu odmítl, a pak mě to mrzelo. Takže mám pocit, že druhou šancí mi pánbíček dává najevo, že bych si něco takového měl vyzkoušet," řekl Švancara.

Do boje o přežití už také nastoupily dvě hvězdy sociálních sítí. Slovenský youtuber Filip Jánoš a česká influencerka Hana Gelnarová. Jánoš již jednu reality show vyhrál, a to slovenskou Farmu.

Gelnarovou na Instagramu sleduje 112 tisíc lidí. "Ráda se seznámím s novými lidmi, u kterých je motivace pro přihlášení do této soutěže stejná, že jsou podobní „blázni“, jako jsem já. A taky si ráda zkusím, co všechno je mé tělo schopné vydržet. Jak dlouho zvládnu být o hladu, na slunci, při fyzické zátěži, bych si tady totiž nikdy nevyzkoušela, tady když mám hlad, tak se zkrátka najím," dodala Gelnarová.

Reality show Survivor Česko & Slovensko uvidí diváci poprvé na Voyo 25. ledna, televize Nova odvysílá první díl 1. února. Vítěz celé reality show si odnese 2,5 miliónu korun. ■