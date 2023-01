Nejstarší dcera Karla Gotta se ozvala z Finska: Jak se jí daří a co říká na těhotenství své mladší sestry?

Dominika Gottová Foto: se svolením D. Gottové

Po několika pokusech vrátit se do Česka nakonec Dominika Gottová (49) stejně zakotvila ve Finsku. Nejstarší dcera Karla Gotta (✝80) je aktuálně se svým životem v Helsinkách spokojená. V manželství s finským metalistou Timem Tolkkim, které svého času stálo před rozpadem, jí to klape, a do nového roku dokonce mají společné pracovní plány.

„Mám se na startu roku dobře, cítím se dobře a doufám, že mi to celý rok vydrží. Čekají mne v únoru zkoušky na pozici security, už mám za sebou několikadenní školení. Ale Timo si chce na jaře založit vlastní firmu, která ho bude zastupovat, a mluví o tom, že by bylo skvělé, kdybych pro něj pracovala. Takže uvidíme, jak to dopadne,“ svěřila se Super.cz nejstarší dcera Karla Gotta, která se vrací do Česka několikrát za rok.

Veškeré dění tak stále sleduje, a to i probíhající prezidentské volby. „O víkendu budu bedlivě sledovat prezidentské volby v Česku. Jsem zvědavá, kdo z kandidátů vyhraje. Já znám jen pana Babiše, s ním jsem byla během pobytu v Česku mnohokrát - i pracovně - v kontaktu,“ dodala Dominika Gottová, která však se zbytkem své rodiny v kontaktu není, a to ani se sestrou Lucií, která nedávno zveřejnila informaci, že je v požehnaném stavu. „Pokud jde o sestru Lucii a její těhotenství. Nechci to nijak komentovat. Nejsme vůbec v kontaktu,“ dodala nejstarší dcera Karla Gotta. ■